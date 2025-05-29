Дети сбросили на соседей кирпичи с многоэтажки в Красногорске

В Красногорске дети скинули с 25-го этажа кирпичи, чуть не попав в прохожих. Видеозапись с камер видеонаблюдения появилась в распоряжении 360.ru.

Хулиганы кидались кирпичами с дома на Спасо-Тушинском бульваре. Обошлось без пострадавших — соседи успели среагировать и отбежать от летящих вниз тяжелых предметов. На кадрах видно, как мужчина чудом уклонился от кирпича.

Подмосковная полиция начала проводить проверку.

Ранее правоохранители задержали трех школьников по подозрению в поджоге релейного шкафа. Мать одного из них рассказала, что подросток не осознавал последствий своих действий — его просто попросили снять видео, не объяснив деталей. По ее словам, раньше школьник никогда не хулиганил и просто попал под влияние дурной компании.