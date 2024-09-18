Дети пострадали от острой кишечной инфекции в детском саду в Республике Коми

РЕН ТВ: в детсаду в Коми от острой кишечной инфекции пострадали 25 человек

От острой кишечной инфекции, которую обнаружили в детском саду в Республике Коми, пострадали 25 человек. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

Среди пострадавших один взрослый, остальные — дети. Острую кишечную инфекцию обнаружили в детском саду № 74 в Эжвинском районе республики.

По информации источника, пострадавшим оказали медицинскую помощь. В дошкольном заведении Роспотребнадзор проводит противоэпидемическую проверку.

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