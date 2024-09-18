Дети пострадали от острой кишечной инфекции в детском саду в Республике Коми

От острой кишечной инфекции, которую обнаружили в детском саду в Республике Коми, пострадали 25 человек. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Среди пострадавших один взрослый, остальные — дети. Острую кишечную инфекцию обнаружили в детском саду № 74 в Эжвинском районе республики.
По информации источника, пострадавшим оказали медицинскую помощь. В дошкольном заведении Роспотребнадзор проводит противоэпидемическую проверку.
В Екатеринбурге закрыли пять школ на карантин из-за вспышки пневмонии. Первый случай массового заболевания выявили 14 сентября. Все школы расположены в Академическом районе города. Учащихся перевели на дистанционное обучение.
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