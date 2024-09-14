Школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

Ученики екатеринбургской школы № 16 перешли на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. Заболевание зарегистрировали у 13 детей из разных классов. Учебное заведение закрыли на карантин до 23 сентября, сообщило издание Е1 со ссылкой на департамент образования города.

В ведомстве пояснили, что предписание о закрытии школы для проведения противоэпидемических мероприятий выдало областное управление Роспотребнадзора.

«По каждому из случаев заболевания проведены дезинфекция с кварцеванием», — уточнили в департаменте образования.

В школе учатся около 2,5 тысячи детей. Учебное заведение расположено в Академическом районе города. В других учебных заведениях в этой части Екатеринбурга случаев пневмонии среди школьников не выявили.

В конце февраля вспышка кори привела к закрытию на карантин школы № 222 в Санкт-Петербурге. В управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи заболевания выявили среди детей, которых не прививали по требованию родителей. Для того, чтобы инфекция не распространялась, школьников перевели на дистанционное обучение.