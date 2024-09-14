Школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

Екатеринбургскую школу закрыли на карантин из-за пневмонии у 13 детей

Фото: РИА «Новости»

Ученики екатеринбургской школы № 16 перешли на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. Заболевание зарегистрировали у 13 детей из разных классов. Учебное заведение закрыли на карантин до 23 сентября, сообщило издание Е1 со ссылкой на департамент образования города.

В ведомстве пояснили, что предписание о закрытии школы для проведения противоэпидемических мероприятий выдало областное управление Роспотребнадзора.

«По каждому из случаев заболевания проведены дезинфекция с кварцеванием», — уточнили в департаменте образования.

В школе учатся около 2,5 тысячи детей. Учебное заведение расположено в Академическом районе города. В других учебных заведениях в этой части Екатеринбурга случаев пневмонии среди школьников не выявили.

В конце февраля вспышка кори привела к закрытию на карантин школы № 222 в Санкт-Петербурге. В управлении Роспотребнадзора сообщили, что случаи заболевания выявили среди детей, которых не прививали по требованию родителей. Для того, чтобы инфекция не распространялась, школьников перевели на дистанционное обучение.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте