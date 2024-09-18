Пять екатеринбургских школ закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В пяти школах Академического района Екатеринбурга выявили вспышки пневмонии. Учащихся перевели на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба городской администрации.
В закрытых школах провели дезинфекцию с кварцеванием.
«Проведено гигиеническое воспитание учеников и их родителей, которое включает в себя: представление подробной информации о внебольничной пневмонии, основных симптомах заболевания и мерах профилактики», — отметили в пресс-службе.
В школе № 16, находящейся на карантине с 14 сентября, заболевшие есть в 14 классах.
В других образовательных учреждениях города на занятия перестали допускать учителей и учащихся с подозрением на инфекционное заболевание. Также в школах усилили режим текущей дезинфекции и отменили массовые мероприятия.
Ранее вспышку пневмонии зафиксировали в екатеринбургской школе № 16. Заболевание выявили у 13 учащихся из разных классов, учреждение закрыли на карантин до 23 сентября. Всего в школе учатся 2,5 тысячи детей.