Знакомые убитой под Челябинском учительницы рассказали, что ее муж выпивал

В Миассе суд арестовал мужчину, которого обвиняют в убийстве жены. Он проведет под стражей два месяца, сообщает пресс-служба Челябинского управления СК России.

«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве супруги, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 октября 2025 года», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной жестокой расправы стало желание женщины уйти от мужа. Супруг достал обрез охотничьего ружья и выстрелил в грудь своей 35-летней жене Марии. Она скончалась на месте.

«Да, это правда, ее больше нет… Это моя первая учительница в городе Миассе, школа № 30. Очень добрая, отзывчивая, помогала мне во всем. Ее дети очень любили», — рассказал в беседе с 360.ru ее бывший ученик Родион.

Другая знакомая погибшей отметила, что знала Марию только с хорошей стороны, но с родными ее не знакома.

«Бил, выпивал. Может быть, ревновал», — рассказала о супруге убитой еще одна знакомая.

Остались двое детей: сын-дошкольник и старшая дочь, которой около 11 лет.

Ранее в Челябинске задержали жителя района Чурилово, подозреваемого в убийстве жены. Мужчину объявили в розыск.