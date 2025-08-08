Жителя Челябинска арестовали по подозрению в убийстве супруги

В Челябинске задержан житель района Чурилово Сергей Москаленко, подозреваемый в убийстве жены. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.
«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными городского управления МВД России при проверке полученной информации подозреваемый был задержан в Тракторозаводском районе Челябинска. Сейчас с ним проводятся процессуальные действия», — заявили в пресс-службе полиции города.
Москаленко был объявлен в розыск 6 августа. Предварительно установлено, что он убил жену и скрылся. Для его поимки была проведена спецоперация на дорогах: полицейские осматривали все проезжающие автомобили. На розыск подозреваемого был ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Челябинска и всех правоохранительных органов региона.
