Жителя Челябинска арестовали по подозрению в убийстве супруги

В Челябинске задержан житель района Чурилово Сергей Москаленко, подозреваемый в убийстве жены. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными городского управления МВД России при проверке полученной информации подозреваемый был задержан в Тракторозаводском районе Челябинска. Сейчас с ним проводятся процессуальные действия», — заявили в пресс-службе полиции города.

Москаленко был объявлен в розыск 6 августа. Предварительно установлено, что он убил жену и скрылся. Для его поимки была проведена спецоперация на дорогах: полицейские осматривали все проезжающие автомобили. На розыск подозреваемого был ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Челябинска и всех правоохранительных органов региона.