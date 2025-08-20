Челябинец застрелил жену-учительницу, потому что она хотела уйти от него

В Челябинской области мужчина застрелил из обреза свою жену-учительницу

В Челябинской области мужчина застрелил свою супругу, учительницу местной школы. Трагедия произошла вечером 18 августа в Миассе, сообщил Telegram-канал «112» .

По предварительным данным, причиной расправы стало решение женщины уйти от мужа. Сорокапятилетний Максим Задолин взял обрез охотничьего ружья и выстрелил в грудь своей 35-летней жены Марии. Она погибла на месте.

Соседи рассказали, что семья считалась обычной, хотя супруг периодически злоупотреблял алкоголем. Мария более 12 лет работала учительницей, ее смерть стала шоком для коллег и учеников.

После преступления мужчина пытался скрыться, но его быстро задержали. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Региональный СК сообщил, что дело возбуждено по статье «Убийство».

Прощание с Марией состоится в ближайшее время — в школе уже готовятся десятки учеников и коллег, которые до сих пор не могут поверить в ее смерть.