Дети нашли труп мужчины в заброшенном бункере в Тюмени

Дети нашли труп мужчины в заброшенном бункере при бывшем судоремонтном заводе в Тюмени. Об этом сообщило местное издание 72.ru .

Рядом с телом лежал мобильный телефон с открытой перепиской. Кто этот мужчина и сколько он мертвым пролежал в бункере, еще предстоит выяснить следствию.

Ранее в Санкт-Петербурге промышленный альпинист, работая на фасаде жилого дома, обнаружил тело женщины, пролежавшее в квартире не меньше года. Соседи раньше жаловались на трупный запах, но со временем он улетучился, поскольку в квартире все это время была открыта форточка.

В конце октября полуголый разложившийся труп нашли при очистке водоотводного канала в Батайске.