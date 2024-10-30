Разлагающийся труп полуголого мужчины обнаружили во время коммунальных работ в Батайске

Работы по очистке водоотводного канала под Ростовом-на-Дону прервались из-за неожиданной находки. Коммунальщики обнаружили труп мужчины в активной стадии разложения, сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Че по Ростову?».

Происшествие случилось недалеко от жилого комплекса «Пульс» в Батайске. Отмечается, на теле умершего было только нижнее белье.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и выясняют обстоятельства его смерти.