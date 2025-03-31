Детенышей тюленя и нерпы спасли на берегу Финского залива

В петербургский Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих доставили пять тюленят и одну нерпочку. Об этом сообщили в Telegram-канале Фонда друзей балтийской нерпы.

«Несмотря на попытки эгоцентричной нерпы Карпуши затмить своим появлением работу Фонда и подавить нашу телефонную связь, все-таки к нам пробились пять серых тюленят и еще одна драгоценная самочка балтийской нерпы. Благодарим всех людей, кто сообщил, сторожил, помогал поймать и довезти бедолаг», — рассказали сотрудники организации.

Особенно жителей Санкт-Петербурга беспокоила судьба нерпы Карпуши, которая поселилась в районе Крестовского острова и ежедневно давала концерты. Представители Фонда заверили, что она — здоровая особь и с ней все в порядке.

В начале марта пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предупреждала, что из-за аномально малого количества льда и недостаточного снежного покрова на Ладожском озере и Финском заливе детеныши нерп и тюленей остались без убежищ.

После этого Фонд друзей балтийской нерпы принял первых в этом году двух «пациентов» — серого тюленя и кольчатую нерпу.