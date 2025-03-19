Фонд друзей балтийской нерпы принял первых в этом году «пациентов»

За минувшие несколько дней Фонд друзей балтийской нерпы принял первых в этом году двух «пациентов». Ими стали серый тюлень и кольчатая нерпа, рассказала 360.ru сотрудница учреждения Елена Андриевская.

«Детенышей обнаружили на берегу после сильного шторма, самки выкармливали их на льду. К сожалению, лед разбило, и детеныши оказались на берегу без самок. Возраст их очень небольшой, и не позволит им самостоятельно выжить в дикой среде», — отметила она.

Возраст животных при обнаружении не превышал недели.

«Это новорожденные малыши, которые без помощи человека выжить не смогли бы», — добавила Андриевская.

По ее словам, серый тюлень весит 16 килограмм, нерпа — около шести килограмм. Этого недостаточно для взрослой жизни.

«В центре они пробудут около двух с половиной — трех месяцев — кольчатая нерпа, около месяца или полутора — серый тюлень, после чего будут выпущены в Финский залив», — подчеркнула сотрудница фонда.

Она объяснила, что детенышей нашли прогуливающиеся у побережья люди. Животных находят каждую весну — последние зимы оказались довольно теплыми и льда, на котором самки выкармливают детенышей, уже практически нет.

Ранее ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предупреждал об угрозе для детенышей нерп и тюленей из-за дефицита снежного покрова на Ладожском озере и Финском заливе. Животные остались без убежищ.