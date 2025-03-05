Детеныши нерп в Финском заливе оказались под угрозой

Детенышам нерп и тюленей угрожает опасность — из-за аномально малого количества льда и недостаточного снежного покрова на Ладожском озере и Финском заливе они остались без убежищ. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Специалисты Центра оказания помощи редким видам морских млекопитающих обратили внимание, что новорожденные детеныши очень уязвимы в первые недели жизни.

«Первые малыши уже появились на свет, однако в этом году природа приготовила для них непростое испытание», — отметили они.

Петербуржцев призвали не подходить к нерпам и не пытаться их кормить. Специалисты напомнили, что присутствие человека может вызвать у краснокнижных животных стресс.

Ранее три тюленя погибли у берега реки Терек в Дагестане. Профильные службы провели проверку, чтобы выяснить причину гибели нерп. Туши животных вывезли на специальный полигон и захоронили.