Детеныш кенгуру Крош вернулся в Ярославский зоопарк

В Ярославский зоопарк вернулся детеныш кенгуру Крош, которого похитил выходец из Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Крош, выйдя из переноски, осмотрелся, а когда увидел знакомые мордочки родителей, ринулся к ним. Обнюхав друг друга, счастливая семья воссоединилась», — отметили в зоопарке.

О похищении кенгуру из Калуги и Ярославля стало известно 1 октября. Через несколько дней ярославские полицейские задержали вора с поличным, когда он ехал в электричке. При нем была сумка с одним из детенышей внутри. Еще один кенгуренок погиб.

Задержанный ранее был судим за кражу и находился в розыске, после того как сбежал из-под домашнего ареста. Зверька обследовали в местном зоопарке и передали хозяевам обратно в Калужскую область.

Кроша же нашли подмосковные оперативники в Королеве.