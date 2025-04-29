Деталь от Superjet насмерть придавила сотрудника в аэропорту Шереметьево

На сотрудника «Аэрофлот Техникс», работавшего в аэропорту Шереметьево, во время погрузки скатилась деталь от лайнера Superjet. В результате ЧП мужчина погиб, сообщил источник 360.ru.

По его информации, один из работников не закрепил груз на гидравлической тележке, из-за чего во время подъема деталь скатилась. Второй сотрудник получил перелом позвоночника и умер на месте. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

«Теперь в компании проводится проверка», — рассказал собеседник.

Ранее гранитная стела придавила рабочего на стройке на Краснодонской улице в Москве. Тяжелый монумент упал мужчине на ногу и зажал его. Коллеги пострадавшего быстро сняли стелу и оказали первую помощь. На место ЧП прибыла скорая помощь, и рабочего госпитализировали.

По словам очевидца, пострадавший рабочий хотел поправить раскачивающуюся на крепеже стелу. Он не соблюдал технику безопасности, когда двигал памятник.