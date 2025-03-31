Гранитная стела рухнула на рабочего в Москве

Тяжелый памятник рухнул на рабочего на стройке в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Стройка расположена в юго-восточном административном округе российской столицы, на Краснодонской улице. Памятник упал на ногу мужчине, пострадавшего придавило к земле.

Стелу удалось быстро снять в сторону, первую помощь рабочему оказали на месте. Затем мужчину госпитализировали, его забрала бригада скорой помощи.

Очевидец рассказал 360.ru, что пострадавший работал на демонтаже школы карщиком. Он перемещал гранитный монумент, расположенный во дворе учебного заведения.

«Не соблюдал технику безопасности на демонтаже. Ему показалось, что памятник раскачивается на крепеже, вышел поправить. Вот поправил», — добавил источник 360.ru.

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