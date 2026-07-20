Десятки миллионов пчел погибли в Красноярском крае

Прокуратура организовала проверку в связи с массовой гибелью пчел в Красноярском крае. Об этом со ссылкой на ведомство сообщил ТАСС .

Служба ветеринарного надзора изъяла пчел для экспертизы. Специалисты установят причины гибели пчел возрастом в 2-3 недели.

«Вопрос с мерами реагирования будет решен по окончании проверки», — отметили в прокуратуре.

Число погибших пчел ведомство не уточнило. По его данным, о гибели насекомых заявили 22 фермера.

В СМИ публиковались сообщения о том, что в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе из-за обработки соседних полей сильнодействующими пестицидами погибли около 30 миллионов пчел.

Ранее эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина рассказала, что в этом году установится подходящая погода для сбора хорошего урожая меда. Она назвала условия достаточно мягкими для пчел.