Погоду этим летом посчитали благоприятной для хорошего урожая меда

Аналитик Баранкина: урожай меда в этом году может быть хорошим

Погода этим летом достаточно благоприятная для того, чтобы пчелы дали хороший урожай меда. Об этом РИА «Новости» заявила эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина.

Он объяснила, что погодные условия достаточно мягкие для пчел.

«Мы рассчитываем на урожай меда в пределах среднего и чуть выше среднего по сезону», — отметила специалист.

По ее словам, даже при жаре 35-40 градусов пчелы продолжают спокойно и активно работать. В случаях, когда жаркие дни чередуются с короткими дождями, растения лучше выделяют нектар, и пасека получает свой пиковый взяток.

Негативно повлиять на количество меда могут длительная засуха или затяжные ливни и прохлада.

Большое значение имеет и то, как пчелы провели зиму и развились весной. Баранкина добавила, что важно также учитывать погодный фактор в период цветения основных медоносов.

Ранее пчеловод Евгений Богданов рассказал, что жизнь насекомого в летний период длится около 40 дней.