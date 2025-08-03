Десятки катеров унесло в море на Кубани

Шторм в Туапсинском районе привел к разливу рек. Когда непогода стихла, местные жители кинулись возвращать унесенные потоками воды катера и яхты. Об этом сообщил Telegram-канал «Жизнь на море. Геленджик Новороссийск Анапа».

«Вот так в Лермонтово сегодня мужики спасали катера которые уносило в море», — написал администратор паблика.

В селе разлилась река Шапсухо. На видео потоки грязной воды вперемежку с поломанными ветками уносили лодки. Местные жители при помощи техники и голыми руками пытались остановить их. В объектив попали уже спасенные суда.

Аналогичная ситуация в поселке Новомихайловском. Течение унесло, в общей сложности, десятки яхт и катеров.

Власти Туапсинского района ввели режим ЧС. Из-за ливня реки вышли из берегов и подтопили дома, у берегов Сочи и Туапсе бушевали смерчи.