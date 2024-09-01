Десантники выпрыгнули из Ан-2 перед жесткой посадкой в Северной Осетии

МЧС: в Северной Осетии из аварийного Ан-2 десантники выпрыгнули с детьми

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку между селениями Майрамадаг и Кобан в Северной Осетии. Пострадали семь человек. Парашютисты успели выпрыгнуть из самолета до приземления, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, нештатная ситуация произошла после того, как из воздушного судна выпрыгнули десантники. Место приземления самолета оказалось труднодоступным для спасателей. Из-за отсутствия «подъездных путей» они преодолели большую часть пути пешком.

При жесткой посадке самолета Ан-2 травмы получили трое детей и четверо взрослых. Всего на его борту находились 15 человек, писали «Известия».

Врачи обнаружили ссадины и ушибы у двух девочек 2014 и 2016 годов рождения. Также в больницу доставили 11-летнего мальчика.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.