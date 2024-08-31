Число пострадавших при посадке Ан-2 в Северной Осетии выросло до семи человек

МЧС: трое детей и четверо взрослых пострадали при посадке Ан-2 в Северной Осетии

Фото: РИА «Новости»

Травмы при жесткой посадке самолета Ан-2 в Предгорном районе Северной Осетии получили трое детей и четверо взрослых. Прибывшие на место спасатели передали их врачам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно ДОСААФ совершало учебно-тренировочный полет и на его борту находились 15 человек. В ходе полета восемь парашютистов десантировались.

Остальные остались в салоне и получили травмы во время жесткой посадки. Из-за того, что самолет сел в труднодоступной местность часть пути спасатели прошли пешком.

«В результате жесткой посадки пострадали семь человек, среди них три ребенка», — отметили в МЧС.

Ранее в пресс-службе заявили, что пилот севшего самолета ДОСААФ не смог передать координаты, поэтому для поиска с аэродрома организации вылетел еще один борт, который установил, что Ан-2 находится между селениями Майрамадаг и Кобан. Эту информацию он передал спасателям.

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