Дерево рухнуло на проезжую часть и задело «Газель» в Москве

В Москве дерево упало на проезжую часть и задело «Газель». Видео с места событий появилось в распоряжении 360.ru.

Все произошло на Дубнинской улице у дома № 29. Автомобиль зацепил провисший провод, из-за чего рухнуло дерево. Спасатели распили упавшее насаждение. Информации о пострадавших не поступало.

Похожий случай произошел в столице на прошлой неделе. В Бабушкинском районе дерево упало прямо на трубу, из нее начал выходить газ. Из-за утечки пришлось эвакуировать жителей расположенного рядом дома. В результате никто не пострадал.

Тогда на Москву обрушился ураган. Жертвами непогоды в столице стали два человека — одного из них придавило деревом, на второго упали строительные леса.