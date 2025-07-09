Бастрыкин запросил доклад о травмировании детей в двух регионах из-за непогоды

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителей управлений по Московской и Ярославской областям Ярослава Яковлева и Александра Бессмельцева доклады о травмировании детей из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
СК сообщил со ссылкой на социальные сети, что в городском округе Клин дерево упало на автомобиль, в результате девочка-пассажирка получила травмы, а в Ярославле пострадал мальчик, на которого рухнул фонарный столб. Возбуждены уголовные дела.
Ранее разбушевавшаяся стихия парализовала движение автомобилей по Пятницкому шоссе в городском округе Солнечногорск. Прибывшие на место спасатели распилили упавшее дерево и вызвали электриков, чтобы те восстановили подачу света в окрестные населенные пункты.
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