Дерево рухнуло на две машины на севере Москвы

Утром в воскресенье, 24 ноября, дерево упало на два припаркованных автомобиля на севере Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.
ЧП произошло в районе дома 11 по Валдайскому проезду. Судя по кадрам, ветер вырвал дерево с корнем, его ствол рухнул на крышу и капот машин Subaru и Toyota.
Розлива топлива не произошло, пострадавших нет. За обслуживание территории отвечает ГБУ «Жилищник».
Ранее стало известно, что два человека пострадали при пятибалльном шторме в Москве 21 ноября.
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