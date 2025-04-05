Апокалипсис в Москве. Что ждать от циклона «Зион», который накроет столицу метелью и снегом

В воскресенье, 6 апреля, на столичный регион обрушится мощнейший циклон «Зион», который может спровоцировать аномальные снегопады. Всего за сутки выпадет месячная норма осадков. К чему готовиться жителям Москвы и чем еще опасен «Зион» — в материале 360.ru.

По прогнозам синоптиков, за сутки в Москве может выпасть до 28 мм осадков, что соответствует почти полной апрельской норме. Дополнительные 15 мм осадков ожидаются в ночь на понедельник.

Чем грозит москвичам циклон «Зион»

«Мы вступаем просто в настоящую зиму. Уже сейчас пошел дождь, начинается и мокрый снег. Это пока еще только старт, завтра „Зион“ обрушит на Москву своей теплой ветвью фронта колоссальное количество осадков, причем уже в твердом виде», — рассказал 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Циклон придет в регион с юго-запада и принесет теплый атмосферный фронт, однако из-за высокой влажности и порывистого ветра погодные условия будут ощущаться значительно холоднее. При температуре около 0°C ощущаемая температура может достигать -10°C.

За следующие пару дней в столице выпадет месячная норма осадков. К вечеру сформируется устойчивый снежный покров.