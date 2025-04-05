Апокалипсис в Москве. Что ждать от циклона «Зион», который накроет столицу метелью и снегом
В воскресенье, 6 апреля, на столичный регион обрушится мощнейший циклон «Зион», который может спровоцировать аномальные снегопады. Всего за сутки выпадет месячная норма осадков. К чему готовиться жителям Москвы и чем еще опасен «Зион» — в материале 360.ru.
По прогнозам синоптиков, за сутки в Москве может выпасть до 28 мм осадков, что соответствует почти полной апрельской норме. Дополнительные 15 мм осадков ожидаются в ночь на понедельник.
Чем грозит москвичам циклон «Зион»
«Мы вступаем просто в настоящую зиму. Уже сейчас пошел дождь, начинается и мокрый снег. Это пока еще только старт, завтра „Зион“ обрушит на Москву своей теплой ветвью фронта колоссальное количество осадков, причем уже в твердом виде», — рассказал 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Циклон придет в регион с юго-запада и принесет теплый атмосферный фронт, однако из-за высокой влажности и порывистого ветра погодные условия будут ощущаться значительно холоднее. При температуре около 0°C ощущаемая температура может достигать -10°C.
За следующие пару дней в столице выпадет месячная норма осадков. К вечеру сформируется устойчивый снежный покров.
Все это будет сопровождаться порывистым ветром северо-восточных румбов со скоростью до 15-20 метров в секунду. Влажность поднимется до 100%. Температура рухнет до 0°C еще днем, вечером уйдет в минус. В такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит на улицу
Евгений Тишковец
Сильный ветер в 15–20 м/с приведет к формированию метелей и снижению видимости на дорогах до 150–500 метров. К вечеру воскресенья высота снежного покрова может составить 5–10 см, а в понедельник достигнуть 15 см.
Опасность для автомобилистов
По оценке Тишковца, сложные погодные условия продлятся в Москве как минимум до начала следующей недели.
«Вот поэтому автомобилистам вообще нужно быть предельно внимательным. Я бы вообще своих железных коней отставил в сторону, по возможности пользовался только общественным транспортом. Особенно, когда начнется рабочая неделя в понедельник, это будет светопреставление», — добавил метеоролог.
Гололедица на дорогах
Кроме того, из-за перепадов температур и высокого уровня осадков на дорогах возможна гололедица толщиной до 5 мм. Ночью с 6 на 7 апреля прогнозируется вероятность ледяного дождя.
Метеорологи уже предупредили о высоком уровне погодной опасности и рекомендовали жителям столицы учитывать погодные условия при планировании поездок, а также соблюдать осторожность на дорогах.
Ранее синоптик Шувалов в беседе с 360.ru предположил, что заморозки задержатся в Москве до середины апреля.