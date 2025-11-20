День жестянщика: девять машин попали в три ДТП на МКАД утром 20 ноября

Госавтоинспекция Москвы: в трех ДТП с 9 машинами на МКАД никто не пострадал

Ранним утром 20 ноября на МКАД произошли сразу три аварии с участием девяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Все ДТП случились на 63-м километре внешней стороны автодороги. В ведомстве уточнили, что в результате аварий пострадавших нет.

«В очередной раз обращаемся с убедительной просьбой к автовладельцам: следите за дистанцией и выбирайте скоростной режим с учетом погодных условий», — заявили в Госавтоинспекции.

Два дня назад в Москве также произошла авария с участием четырех автомобилей, в ней пострадали три человека. Одного из них оперативно доставили в больницу на вертолете. Прибывшие на место экстренные службы перекрывали три полосы движения.

Также ранее автобус врезался в опору моста в Челябинске. Видеозапись с места аварии появилась в распоряжении 360.ru.