Три человека пострадали в массовом ДТП на юге Москвы
На проспекте Андропова в Москве произошла массовая авария, трое пострадали
В Москве произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
ЧП случилось в 12:45 в районе дома № 33 по проспекту Андропова. Одна из машин после аварии опрокинулась.
«В результате дорожной аварии три человека получили травмы», — заявили в ведомстве.
По данным 360.ru, одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете. Источник сообщал, что на место прибыли экстренные службы, в том числе пожарная машина, перекрыли три полосы движения.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства случившегося и принимают меры для устранения последствий аварии.
Столичный Дептранс призвал заранее выбирать пути объезда места аварии.
Днем ранее водитель и три пассажира легковушки погибли в аварии под Туапсе.