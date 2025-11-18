Три человека пострадали в массовом ДТП на юге Москвы

На проспекте Андропова в Москве произошла массовая авария, трое пострадали

В Москве произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ЧП случилось в 12:45 в районе дома № 33 по проспекту Андропова. Одна из машин после аварии опрокинулась.

«В результате дорожной аварии три человека получили травмы», — заявили в ведомстве.

По данным 360.ru, одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете. Источник сообщал, что на место прибыли экстренные службы, в том числе пожарная машина, перекрыли три полосы движения.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства случившегося и принимают меры для устранения последствий аварии.

Столичный Дептранс призвал заранее выбирать пути объезда места аварии.

Днем ранее водитель и три пассажира легковушки погибли в аварии под Туапсе.