Автобус врезался в опору моста в Челябинске

Водитель автобуса ЛиАЗ съехал с трассы и влетел в опору моста в Челябинске. Видеозапись с места ДТП появилась в распоряжении 360.ru.

По информации челябинской ГАИ, авария произошла вечером около дома на улице Рождественского. Водитель автобуса 1972 года рождения не справился с управлением и наехал на препятствие, в результате чего съехал с дороги и столкнулся с конструкцией.

По предварительным данным, пострадали семь человек. На месте ДТП работают экипаж дорожно-патрульной службы и сотрудники МЧС.

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — добавили в пресс-службе ГАИ.

Ранее авария произошла в Кунгурском округе Пермского края — фура протаранила микроавтобус. Жертвами ДТП стали семь человек.

Спасателям пришлось извлекать из перевернувшегося автобуса 16 пассажиров — для этого сотрудники МЧС резали кузов шанцевым инструментом и гидравликой. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек.