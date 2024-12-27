«Деловые линии» передадут 100 тонн сорбента для борьбы с разливом мазута в Черном море

Компания «Деловые линии» доставит 100 тонн сорбента для очистки побережья Черного моря от нефтепродуктов, которые попали в воду из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом транспортная организация сообщила РИА «Новости» .

«Несмотря на предновогодний сезон, мы в срочном порядке перераспределили транспорт для оперативной доставки сорбента в зону ЧС», — отметили в пресс-службе.

Первую партию груза весом в 20 тонн уже передали в Новороссийск. Вторую часть отгрузят к пострадавшему участку побережья 28 декабря. Еще 60 тонн сорбента доставят в регион в соответствии с представителями МЧС.

Средство для борьбы с мазутными загрязнениями безвозмездно предоставила компания «Аквапласт», организовать перевозку помогли волонтерские организации. По информации агентства, сорбент — эффективный материал для водоочистки, который не представляет опасности для животных и людей.

После крушения двух танкеров в Черном море власти ввели в режим ЧС федерального значения. Из-за разлива нефтепродуктов погибли почти все обитатели морского дна.