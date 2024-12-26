Почти все живое погибло в месте крушения танкеров в Черном море

Mash: почти все обитатели черноморского дна погибли в месте крушения танкеров

Мазут уничтожил почти все живое на дне Черного моря в месте крушения танкеров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, нефтепродукты опустились на дно из-за низкой температуры. После этого все организмы под водой стали погибать.

Волонтеры ежедневно находят крабов и рапанов, перепачканных в мазуте. Если первых еще можно очистить, то со вторыми ситуация тяжелее. Их раковины полностью заполняются смертельным веществом, поэтому моллюски сразу умирают.

Эксперты отметили, что посчитать количество погибших живых существ невозможно, но, вероятно, речь идет о сотнях тысяч особей. Весной тушки мертвых рыб начнут всплывать на поверхность.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на Черноморском побережье собрали более 30 тонн загрязненного мазутом песка. По предварительным подсчетом, объем может вырасти до 200 тысяч тонн.