Дело погибшего Авакяна возобновили из-за уклонения от убытия на СВО

Бывшего российского чиновника Бориса Авакяна объявили в розыск после его побега из зала суда в Санкт-Петербурге. Об этом 360.ru сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

С апреля 2024 года в суде слушается дело против Авакяна и еще 21 человека. В августе 2025 года фигурант заключил контракт на участие в спецоперации. Дело в отношении него приостановили, меру пресечения отменили, экс-чиновника освободили из-под стражи.

В суд поступило ходатайство о возобновлении дела в связи с расторжением контракта и уклонением Авакяна от службы.

«В судебном заседании ходатайство было рассмотрено, а также вопрос о мере пресечения. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления. В это время Авакян покинул здание и скрылся», — заявила Лебедева.

Суд вынес постановление о возобновлении дела и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Авакяна объявили в розыск.

По данным Telegram-канала Shot, беглеца нашли мертвым в здании консульства Армении в Петербурге.