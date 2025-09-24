Сбежавшего экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна нашли мертвым

Сбежавшего из здания суда бывшего чиновника Росимущества Бориса Авакяна нашли мертвым в здании консульства Армении в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации его источников, Авакяна обнаружили в уборной без сознания. На место происшествия сразу вызвали скорой помощи, но прибывшие врачи только констатировали смерть мужчины.

Экс-чиновник являлся фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму свыше 4,2 миллиардов рублей.