Дело о падении автобуса в Мойку взяли под контроль в центральном главке СК | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 16:51 Дело о падении автобуса в Мойку взяли под контроль в центральном главке СК СК: Бастрыкин поставил на контроль дело о падении автобуса в реку в Петербурге

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о падении автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, в результате ЧП погибли три человека, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти.

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Бастрыкин поручил передать дело, возбужденное по статье о нарушении ПДД, из органов полиции в главный Следственный комитет по Петербургу. Следователи дадут правовую оценку деятельности перевозчика.

Авария на Поцелуевом мосту произошла днем 10 мая. Одним из первых, кто бросился спасать пассажиров из автобуса, стал гулявший в этом районе Мухаммад Гасанов.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство протаранило ограду и упало в Мойку. Точную причину ДТП установит специальная комиссия.