Дедушка, бабушка и внучка заживо сгорели в жилом доме под Москвой

Семья из трех человек — два пенсионера и школьница — заживо сгорели в частном доме в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Трагедия произошло 4 апреля около двух часов ночи по местному времени. Огонь охватил жилой дом в СНТ «Эврика» в деревне Иневка.

Жертвами пожара стали 11-летняя девочка, а также ее бабушка и дедушка.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

Ранее непотушенная сигарета привела к смертельному пожару в Тюменской области. Пожар вспыхнул в жилом доме в деревне Горбунова. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело одного человека. Его личность пока не установили.