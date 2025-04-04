Непотушенная сигарета привела к смертельному пожару в Тюменской области

Огонь охватил частный дом в Голышмановском районе Тюменской области. Происшествие случилось в ночь на 2 апреля в деревне Горбунова на Центральной улице. Об этом сообщил сайт NashGorod.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.