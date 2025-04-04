Непотушенная сигарета привела к смертельному пожару в Тюменской области

Огонь охватил частный дом в Голышмановском районе Тюменской области. Происшествие случилось в ночь на 2 апреля в деревне Горбунова на Центральной улице. Об этом сообщил сайт NashGorod.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
По данным ведомства, площадь возгорания составила 84 квадратных метра. В ликвидации пожара принимали участие шесть спасателей и две единицы техники.
В результате ЧП погиб один человек. Его личность устанавливается. Предварительно, причиной происшествия могла стать непотушенная сигарета.
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