Непотушенная сигарета привела к смертельному пожару в Тюменской области

Огонь охватил частный дом в Голышмановском районе Тюменской области. Происшествие случилось в ночь на 2 апреля в деревне Горбунова на Центральной улице. Об этом сообщил сайт NashGorod.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 84 квадратных метра. В ликвидации пожара принимали участие шесть спасателей и две единицы техники.

В результате ЧП погиб один человек. Его личность устанавливается. Предварительно, причиной происшествия могла стать непотушенная сигарета.

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