Появилось видео с места стрельбы у детского сада в Коммунарке

Днем 14 марта мужчина открыл стрельбу у детского сада на улице Липовый парк в поселке Коммунарка. Видео с места событий попало в распоряжение 360.ru.

По предварительной информации, мужчина поругался с матерью своего ребенка, после чего выстрелил в ее знакомого из травматического пистолета. Никто из детей и персонала не пострадал.

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам управления СК России по Москве начал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства. На месте происшествия работают правоохранители и криминалисты.

Ранее стало известно, что ребенок, отец которого устроил стрельбу, посещает частный английский детский сад Bilingual Kids Academy. Полицейские задержали 37-летнего уроженца Норильска. Его доставили в отдел для выяснения обстоятельств.