Семилетнего внука Дарьи Донцовой серьезно покусала собака

На внука Дарьи Донцовой набросилась большая собака одного из соседей, семилетний мальчик в больнице. Об этом писательница сообщила в Instagram*.

Саша играл у ворот своего дома в подмосковном селе Дубцы. По словам родных, мимо проходил сосед со своим большим псом. Животное набросилось на ребенка и несколько раз укусила его за голову.

«Устинов Алексей Валентинович стоял, наблюдал, собаку он не отогнал. К счастью мимо проходил мужчина, он бросился на пса, прогнал его, сам оказался укушен», — написали в аккаунте Донцовой.

В больнице ребенку зашили раны, он сильно испугался и отказывается от еды.

В сообщении отметили, что собака раньше неоднократно нападала на соседей.

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