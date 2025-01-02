Дагестанцу оторвало кисть при запуске фейерверка

На кадрах можно заметить, как мужчина поджег петарду и держал ее на вытянутой руке. Возможно, он хотел запустить снаряд в небо, но пиротехника разорвалась прямо рядом с ним.

В результате пальцы дагестанца серьезно пострадали, он практически лишился кисти. По данным Mk.ru, 54-летний житель Гунибского района остался без трех пальцев.

В первый день нового года, 1 января, в центре Санкт-Петербурга нетрезвый мужчина запустил фейерверк в толпу людей в Александровском саду. Полицейские его задержали и увезли в отделение.

В Щербинке в Новой Москве в окна квартиры попал салют в ночь на 30 декабря и выбил остекление. Информация о пострадавших пока нет. Официально экстренные службы эту информацию не подтвердили.