Пьяный мужчина запустил салют посреди толпы в центре Петербурга

Нетрезвый мужчина запустил фейерверк в толпу людей в центре Санкт-Петербурга, его задержали. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Петербуржец поджег петарду посреди толпы в Александровском саду, запустив фейерверк третьего класса опасности. Находящийся в нетрезвом состоянии мужчина не понимал, что делает. Его задержали и передали полицейским.

«Праздник для него закончился в отделе полиции», — уточнило издание.

«Фонтанка» напомнила, что в городе фейерверки можно запускать только в конкретных местах, список которых есть на официальном сайте ГУ МЧС России по Санкт‑Петербургу. В частности, за нарушение правил граждан могут оштрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

До этого в Кургане школьники запускали фейерверки прямо в окна домов в Заозерном районе, сообщило издание Ura.ru.

Ранее на Урале любители фейерверков сожгли городскую елку в ЗАТО «Лесной».