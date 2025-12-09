«Чувствуют безнаказанность». Охотники застрелили маленького шпица в Башкортостане

В Альшеевском районе Башкортостана в селе Кайраклы застрелили маленького шпица по кличке Вспыш. Хозяйка пса Алена рассказала 360.ru, что его нашли мертвым у дома.

Семья считает, что это сделали охотники, стрелявшие рядом. Женщина написала заявление в полицию, а тело собаки отправили на экспертизу.

Вспыш был подарком дочери Алены на день рождения. Временно пес жил у бабушки с дедушкой.

«Дом моих родителей — первый в деревне, расположен рядом с лесом, куда часто приезжают охотники Ассоциации „Берлек“ Альшеевского района и ходят рядом с нашим домом с ружьями. У них неподалеку угодья, но они не соблюдают дистанцию от населенных пунктов», — рассказала девушка.

Мать Алены выпустила Вспыша на улицу по нужде — он приучен ходить в туалет во дворе.

«Через некоторое время выходит, а Вспыш лежит с ранением, еще теплый», — добавила она.

Возле дома остались следы от машин. Семья вызвала полицию.