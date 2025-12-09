«Чувствуют безнаказанность». Охотники застрелили маленького шпица в Башкортостане
Охотники застрелили шпица во дворе дома в Башкортостане
В Альшеевском районе Башкортостана в селе Кайраклы застрелили маленького шпица по кличке Вспыш. Хозяйка пса Алена рассказала 360.ru, что его нашли мертвым у дома.
Семья считает, что это сделали охотники, стрелявшие рядом. Женщина написала заявление в полицию, а тело собаки отправили на экспертизу.
Вспыш был подарком дочери Алены на день рождения. Временно пес жил у бабушки с дедушкой.
«Дом моих родителей — первый в деревне, расположен рядом с лесом, куда часто приезжают охотники Ассоциации „Берлек“ Альшеевского района и ходят рядом с нашим домом с ружьями. У них неподалеку угодья, но они не соблюдают дистанцию от населенных пунктов», — рассказала девушка.
Мать Алены выпустила Вспыша на улицу по нужде — он приучен ходить в туалет во дворе.
«Через некоторое время выходит, а Вспыш лежит с ранением, еще теплый», — добавила она.
Возле дома остались следы от машин. Семья вызвала полицию.
Также, по словам девушки, Рафаил Рахимянов — директор Ассоциации ОИР «Берлек» в Альшеевском районе — ночью написал ее мужу странное сообщение с обвинением в убийстве собственной собаки. Но собеседница 360.ru уверена, что его ассоциация охотников была в этот день у дома и средь бела дня застрелила собаку.
«В этот день были дома мои мама и папа и дядя. Все инвалиды 3-й группы и пенсионеры. Ни у кого нет ружья и не было никогда. <…> Мы написали заявление в Прокуратуру, в Министерство природных ресурсов, Росприроднадзор по факту убийства и охоты рядом с жилым домом. Это просто резонансное преступление, и эти охотники отрицают все. <…> Чувствуют безнаказанность», — заявила она.
