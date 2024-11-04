«Что-то необычное». Фабрика взорвалась в Финляндии

Yle: крыша обвалилась на 600 «квадратах» после взрыва на фабрике в Финляндии

Взрыв на заводе по производству тарного картона произошел в финском городе Куопио. Об этом изданию Yle сообщил генеральный директор предприятия Юха Коукка.

По его словам, взорвался резервуар для целлюлозы, которую используют для подготовки основного сырья для производства бумаги и картона. Тридцатиметровый резервуар оборудован системой поддержания давления и перемешивания для обеспечения однородности массы.

В резервуаре резко повысилось давление, которое выбило мощную крышку конструкции. Она обрушила крышу завода на площади около 600 квадратных метров.

«Произошло что-то необычное, ведь за мою долгую карьеру такого не случалось», — отметил Коукка.

Причины аварии выясняет полиция и государственный центр Otkes, специализирующийся на крупных авариях и катастрофах. Масштаб материального ущерба пока не установили.

Ранее стало известно о желании властей Финляндии срочно построить завод по производству тротила. Такие планы они связали с нехваткой взрывчатых веществ в Европе.