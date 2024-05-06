Финляндию предупредили о последствиях строительства завода тротила | 360°

Мир 06 мая 2024, 08:26 Финляндию предупредили о последствиях строительства завода тротила Коц: взрывы на заводе тротила в Финляндии можно будет увидеть из космоса РИА «Новости»

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При условии появления в Финляндии завода по производству тротила, властям страны стоит осознавать, что этот объект может стать военной целью. А взрыв на таком предприятии, вероятно, можно будет увидеть из космоса, предупредил в своем Telegram-канале российский военкор Александр Коц.

«В случае большой заварушки по этому предприятию прилетит обязательно, и не один раз. А взрыв на заводе по производству тротила, наверное, можно будет увидеть из космоса», — подчеркнул он.

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Военкор напомнил, что о желании Финляндии срочно построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе, ранее сообщало Yle.

По информации этого издания, глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявлял, что страна уже донесла до своих союзников необходимость быстрого принятия решений о строительстве. Спешку в решении этого вопроса министр обосновал тем, что Россия проводит СВО.

Yle указывало, что сейчас единственный завод по производству тротила в Евросоюзе расположен в Польше, а с выросшим спросом предприятие не справляется.

«Зачем это [строительство завода] нужно властям Финляндии — понятно, денег заработать на ходовом товаре», — указал Коц.

Тут же он задался вопросом о том, а не станет ли руководство НАТО и ЕС выступать против появления стратегического оборонного предприятия в Финляндии. С учетом, что ее территорию с востока на запад российские «Искандеры» простреливают насквозь, заметил Коц. Напомнил он и о расположении совсем неподалеку сил двух флотов с дальнобойными «Калибрами» и «Цирконами».