ЧП с «Русланом» в Минводах не повлияло на работу аэропорта

После ЧП с грузовым самолетом Ан-124 «Руслан» в аэропорту Минеральных Вод нет задержек рейсов на вылет и прилет воздушных судов. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба авиагавани.

«В 6:15 при посадке борта государственной авиации произошло возгорание стойки шасси. Оно было оперативно ликвидировано», — заявили в аэропорту.

Ан-124 «Руслан» отбуксировали к месту стоянки. В результате происшествия никто не пострадал.

«Задержек рейсов на вылет и на прилет нет», — подчеркнули в пресс-службе.

В грузовом самолете находился экипаж из восьми человек.

Ранее случилось ЧП с другим самолетом — Ан-12. Он летел из поселка Сабетта в аэропорт Нового Уренгоя. У воздушного судна сломалась левая стойка шасси, поэтому борт опрокинулся на бок во время посадки.