«Мерзкое ощущение». Туристы из России рассказали о панике и эвакуации из зданий в Мьянме

В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались и в соседних странах — Таиланде, Бангладеш, Китае и других. О происходящем в республике рассказали 360.ru очевидцы.

«Пожалуй, первый раз я в Мьянме чуть не обделалась. У меня девятый этаж. Я готовила, и потрясло так, что из кастрюли вода выплескиваться стала. Мерзкое ощущение», — сообщила туристка из Янгона.

В ее районе обошлось без разрушений. Она добавила, что толчки в последнее время случаются часто, но такие сильные — в первый раз. С потолка, по словам женщины, осыпается штукатурка.

Еще один человек, также находящийся в Янгоне, рассказал, что больше всего пострадали столица республики — Нейпьидо — и второй по населению город — Мандалай.

«Даже здесь стена здания, в котором я находился, сильно шаталась. Все в спешке выбегали на улицу. Сейчас подуспокоилось», — поделился собеседник 360.ru.

По его словам, люди не спешат возвращаться в здание, опасаясь угрозы новых толчков. Местные жители говорят, что такого сильного землетрясения не было в республике шесть лет.

О пострадавших и объемах разрушений пока не сообщается.

В конце февраля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в центральной части Непала.