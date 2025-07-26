Число жертв взрыва газа в Саратове выросло до семи

Число погибших из-за взрыва в саратовской многоэтажке увеличилось до семи человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели во время поисковых работ обнаружили еще одно тело.

Ранее представитель МЧС подтвердил, что специалисты разобрали примерно половину завалов. Для работ за действовали более 400 человек, в том числе муниципальные службы. Разбор завалов идет круглосуточно, он продлится как минимум до 27 июля.

Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что семьям жертв взрыва газа выплатят по миллиону рублей из резервного фонда правительства области. Он добавил, что пострадавшим в ЧП тоже окажут поддержку.