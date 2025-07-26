Семьям жертв взрыва в Саратове выплатят по миллиону рублей

Родственникам погибших из-за взрыва в многоэтажке в Саратове направят выплаты по миллиону рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

Деньги выплатят из резервного фонда правительства Саратовской области.

«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по одному миллиону рублей», — написал Бусаргин.

Всю необходимую поддержку также получат пострадавшие, добавил он. Губернатор подчеркнул, что ущерб от ЧП оценят после завершения аварийно-спасательных работ.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме днем 25 июля, известно о шести погибших. Среди жертв ЧП есть ребенок, сообщил Kp.ru.