Спасатели разобрали половину завалов на месте взрыва в Саратове

Специалисты продолжают разбирать завалы после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове. Об этом заявил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по региону Евгений Постнов.

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Они вручную и с помощью техники разгребают обломки здания и вывозят строительный мусор.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что для разбора завалов задействовали более 400 человек, в том числе муниципальные службы.

Утром 26 июля оперативный штаб провел заседание на месте ЧП. Аварийно-спасательные работы планируют проводить минимум до утра 27 июля.

Ранее губернатор сообщил о выплатах семьям погибших при взрыве. Им направят по одному миллиону рублей.