Число жертв пожара в высотках Гонконга увеличилось до 75

Число погибших в крупном пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 75 человек. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

В результате ЧП погиб один спасатель.

«Погибли 75 человек, включая пожарного», — отметило издание.

Из-за пожара пострадали как минимум 76 человек, в том числе 11 сотрудников экстренных служб.

Огонь вспыхнул на лесах из бамбука и перешел на четыре высотных здания жилого комплекса Wang Fuk Court. Правоохранители выясняют обстоятельства ЧП, по подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек: двух директоров и консультанта подрядчика, ответственного за реконструкцию зданий.

Власти подтвердили, что пожар быстро распространился из-за легковоспламеняющегося материала, который использовался при строительстве высоток. Требованиям пожарной безопасности также не соответствовали сетка и пленка, использовавшиеся снаружи зданий.

Глава Гонконга Джон Ли Ка-Чиу распорядился проверить все жилые комплексы, где проводятся капитальные ремонтные работы.