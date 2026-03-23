Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до четырех человек

Количество погибших в результате пожара в квартире жилого дома на улице Николоямской в Москве возросло до четырех. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что один из пострадавших скончался в медицинском учреждении.

«Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре», — заявили в пресс-службе.

Ранее 360.ru показывал кадры с места происшествия. Точную причину возгорания специалисты МЧС установят с помощью пожарно-технической экспертизы.

На прошлой неделе в доме на Новорязанской улице в Москве вспыхнули межэтажные перекрытия. Спасатели вывели из здания около 20 человек, тогда погибших и пострадавших не было.

До этого пожарные спасли четырех человек из загоревшегося дома на Белореченской улице на юго-востоке столицы. Пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших передали медикам.