Четырех человек спасли из пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы

В Москве пожарные спасли четырех человек из горящего жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в МЧС столицы.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы по адресу: Белореченская улица, дом 31. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что огонь охватил вещи и мебель на балконах, а также одну из комнат в квартире.

Во время ликвидации пожара огнеборцы вывели из опасной зоны четырех человек. После спасения их осмотрели медики.

Пожар удалось полностью потушить. Причины возгорания устанавливают.

Ночью 15 марта в многоэтажке в деревне Мотяково округа Люберцы произошел пожар. Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе 15 детей.