Число тяжело пострадавших при аварии с поездами в Мурманской области увеличилось

Минздрав: 5 пострадавших из поезда в Мурманской области в тяжелом состоянии

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов объявил, что по обновленным данным, при столкновении поездов и схода одного из них в Мурманской области пострадали 11 человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщило РИА «Новости» .

«В аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, шесть человек, включая подростка — в состоянии средней степени тяжести», — сказал он.

Кузнецов сообщил, что пострадавших доставили в Кандалакшскую ЦРБ. По тяжелым случаям местные врачи проведут телемедицинские консультации с коллегами из федеральных центров.

К месту аварии кроме бригад скорой помощи, по информации помощника министра, вылетел вертолет МИ-8 центра санитарной авиации. Он доставил 20 специалистов службы медицины катастроф.

Ранее МЧС сообщило о 14 пострадавших, в том числе трех в тяжелом состоянии. Среди них подросток с переломами и черепно-мозговой травмой. Одна женщина умерла по пути в больницу. РЖД окажут матпомощь ее родным.